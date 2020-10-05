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Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

Denizlispor kendine gelemedi! İlk 4 haftada galibiyet yok...

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Denizlispor kendine gelemedi! İlk 4 haftada galibiyet yok...
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Süper Lig’de evinde İttifak Holding Konyaspor’la golsüz berabere kalıp ilk 4 haftada galibiyetle tanışamayan Yukatel Denizlispor milli maç arasına düşme potasında girdi.

Sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen deplasmanlarda Göztepe’ye 5-1, Fraport Tav Antalyaspor’a ise 1-0 yenilen yeşil-siyahlılar, evinde Trabzonspor ve Konyaspor’la berabere kaldı. Sadece 2 puan toplayabilen Denizlispor 4’üncü haftayı 19’uncu sırada tamamladı. Ege temsilcisi bu sezon gol yollarında da çok etkisiz kaldı. Yalnız ilk hafta Göztepe maçında 1 kez sevinç yaşayan Denizlispor, son 3 maçında sessizliğini bozamadı.

Denizlispor 0-0 Konyaspor (Maçın özeti)
Denizlispor 0-0 Konyaspor (Maçın özeti)

Teknik direktör Robert Prosinecki kötü tabloyu daha çok çalışarak değiştireceklerini ifade etti. Kaliteli bir takım olduklarına vurgu yapan Hırvat teknik adam, "Beklentilerin altında bir performans sergilediğimizin farkındayız. Bu kadar kaliteli oyunculara sahip olup da çok üretebilmek güzel bir durum değil. Daha iyi işler yapacağız. Milli aranın ardından toparlanacağımızı düşünüyorum. Çalışmalarımızı daha fazla yapacağız, gelişeceğiz" dedi. Denizlispor milli aranın ardından deplasmanda Gençlerbirliği’nin karşısına çıkacak.

 

Denizlispor kendine gelemedi İlk 4 haftada galibiyet yok...

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