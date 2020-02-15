Denizlispor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Denizlispor - Kayserispor maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ile İlker Takpak üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Aydın olacak.
Denizlispor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Saat 14.00'dan itibaren beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
Denizlispor - Kayserispor maçının ilk 11'leri
Denizlispor XI: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür, Kibong, Murawski, Aissati, Sacko, Estupinan, Rodallega.
Kayserispor XI: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Campanharo, Kravets, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic.
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