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GeriFutbol Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 15:53,Son Güncelleme:/

Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

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Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın akşam Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyah takım, son antrenmanını, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışma ile sona erdi. Tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Hava yolu ile İstanbul'a gidecek Denizlispor kafilesi, kalacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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