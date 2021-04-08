Denizlispor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Geçen sezonun ilk haftasında Galatasaray'ı sahasında mağlup eden Denizlispor, daha sonra İstanbul takımlarını konuk ettiği sekiz Süper Lig maçında 2 puan toplayabildi. Süper Lig tarihinde perşembe günleri oynadığı dokuz maçın sadece birini kazanabilen Kasımpaşa , o karşılaşmada Trabzonspor'u 6-0 mağlup ederek kulüp tarihindeki en farklı deplasman galibiyetini almıştı. Denizlispor forveti Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Kasımpaşa'dan daha fazla gol attığı tek rakibi Beşiktaş.

Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta gol atamayan ve tek isabetli şutunu Beşiktaş'a karşı kaçırdığı penaltıda bulan Isaac Thelin, daha önceki beş karşılaşmada 11 isabetli şut çekmiş ve beş gol kaydetmişti. Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son üç golün ikisinde pası veren isim olan Kevin Varga sezonun ilk yarısındaki Denizlispor maçında bir gol ve bir asistle oynayarak, yaptığı gol katkısıyla Kasımpaşa'ya 3 puan kazandırmıştı.

DENİZLİSPOR SON DURUM

Ligde 25 puanı bulunan ve düşme hattının üzerindeki Yeni Malatyaspor'un 7 puan gerisinde yer alan Yukatel Denizlispor, gol atamadığı son 3 karşılaşmada 1 puan alabildi.

Yeşil-siyahlı ekip, iç sahadaki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Kasımpaşa'ya karşı Süper Lig'de oynadığı 7 maçta galibiyeti bulunmayan Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Denizli temsilcisi, kalesinde 14 gol gördü.

KASIMPAŞA SON DURUM

Ligde yaptığı 31 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 34 puanla 14. sırada girdi. Son mücadelesinde lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, ligde 5 maç sonra kazanarak moral bulmuştu.

Denizlispor ise çıktığı 30 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 25 puan yazdıran yeşil-siyahlılar, 33. hafta öncesinde 21'inci ve son sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Julian Jeanvier ve Armin Hodzic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

DENİZLİSPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor Kasımpaşa maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.