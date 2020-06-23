Denizlispor kader maçlarına çıkacak

Kötü sonuçların ardından tehlike çanlarını duymaya başlayan yeşil-siyahlılar, kümede kalma mücadelesindeki ve şampiyonluk yolundaki takımlarla hayati sınavlar verecek. Önce bu hafta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Çaykur Rizespor'a konuk olacak Ege ekibi, ardından orta sıralarda yer alan Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

Denizlispor 31. ve 32. haftalarda ise şampiyonluk adaylarıyla karşılaşacak. Önce Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak Denizlispor, ardından Trabzonspor'la evinde kozlarını paylaşacak. Denizlispor son 2 haftada ise Avrupa kupalarını hedefleyen Alanyaspor'la karşı karşıya geldikten sonra son maçta düşmemek için çırpınan Ankaragücü ile evinde oynayacak. Lige ara verilmeden önce çıkış yakalayıp 3 maçta 7 puan toplayan ve rahat nefes alan Denizlispor son haftalara diken üstünde girecek. Teknik direktör Bülnt Uygun ise gerekeni yapacaklarını ve sezonu sorunsuz tamamlayacaklarını söyledi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basına kapalı idman gerçekleştirdi. İdmanda ısınma ve kuvvet çalışmaları yapıldı.



Sakatlıkları süren Recep Niyaz ile Ogenyi Onazi'nin takımdan ayrı çalıştığı ve bu iki oyuncunun Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecekleri belirtilirken, bir süre önce bağırsak operasyonu geçiren Isaac Sackey'in ise iyileştiği aktarıldı.

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