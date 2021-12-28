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Denizlispor, İstanbul'a 8 eksikle geldi! Galatasaray'ın kupa 11'inde sürprizler, banko iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Denizlispor
Denizlispor, İstanbula 8 eksikle geldi Galatasarayın kupa 11inde sürprizler, banko iddaa tercihi...

Spor Toto 1. Lig'de ligde kalma savaşı veren Denizlispor, zorlu kupa maçında NEF Stadyumu'nda Galatasaray'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Türkiye'den futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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GALATASARAY

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alsa da Süper Lig'de kötü bir dönemden geçen Galatasaray, geçtiğimiz hafta sonu Antalyaspor'u 2-0 yenerek neredeyse 2 aylık bir aradan sonra 3 puanla tanışmıştı.

19 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılı ekipte cezası sona eren Fatih Terim kulübedeki yerini alabilecek. Terim'in yokluğundaki 6 maçta sadece 6 puan toplanabildi.

Mbaye Diagne, Fernando Muslera, Christian Luyindama sakatlıkları nedeniyle kupa mesaisinde görev yapamayacak.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Sacha Boey 3 ayı aşkın bir süreden sonra maç kadrosunda olacak. Lig maçına kıyasla ufak da bir rotasyon olacaktır.

Savunmada Alpaslan Öztürk, orta alanda Gustavo Assunçao ve Atalay Babacan, hücumda Barış Alper Yılmaz formaya yakın isimler...

DENİZLİSPOR

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Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 6 maçı kazanamayan Denizlispor'un ise İstanbul kafilesinde 8 oyuncu eksik!

Ömer Şişmanoğlu, Oğuz Yılmaz, Muğdat Çelik, Kevin Mayi, Ismail Aissati, Okan Derici ve kaleci Adam Stackhowiak sakat.

Son lig maçında kırmızı kart görüp tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Brice Dja Djedje de zorlu kupa maçında Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

TD Fatih Tekke'nin stoperde Hakan Çinemre'ye, sol bekte Gökhan Süzen'e, orta alanda Brahim Darri'iye ve forvette Veton Tusha'ya görev vermesi bekleniyor.

Tekke, BB Erzurumspor yenilgisi sonrası; "Eksiklere rağmen herkes elinden geleni yaptı. Pes edemeyiz..." demişti. Öncelik kupa değil, lig olacaktır.

Denizlispor, İstanbula 8 eksikle geldi Galatasarayın kupa 11inde sürprizler, banko iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın son 7 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti. (7 maç - 11 gol)

- Denizlispor'un deplasmanda oynadığı son 6 maçın tamamında ilk yarılar "beraberlikle" sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%52'lik kesim sarı-kırmızılıların zayıf rakibi karşısında 90 dakika içerisinde galibiyete ulaşacağını düşünüyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Denizlispor, İstanbula 8 eksikle geldi Galatasarayın kupa 11inde sürprizler, banko iddaa tercihi...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başarılarla dolu hikayesine göz atalım...

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