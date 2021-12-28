Denizlispor, İstanbul'a 8 eksikle geldi! Galatasaray'ın kupa 11'inde sürprizler, banko iddaa tercihi...

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GALATASARAY

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alsa da Süper Lig'de kötü bir dönemden geçen Galatasaray, geçtiğimiz hafta sonu Antalyaspor'u 2-0 yenerek neredeyse 2 aylık bir aradan sonra 3 puanla tanışmıştı.

19 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılı ekipte cezası sona eren Fatih Terim kulübedeki yerini alabilecek. Terim'in yokluğundaki 6 maçta sadece 6 puan toplanabildi.

Mbaye Diagne, Fernando Muslera, Christian Luyindama sakatlıkları nedeniyle kupa mesaisinde görev yapamayacak.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Sacha Boey 3 ayı aşkın bir süreden sonra maç kadrosunda olacak. Lig maçına kıyasla ufak da bir rotasyon olacaktır.

Savunmada Alpaslan Öztürk, orta alanda Gustavo Assunçao ve Atalay Babacan, hücumda Barış Alper Yılmaz formaya yakın isimler...

DENİZLİSPOR

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Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 6 maçı kazanamayan Denizlispor'un ise İstanbul kafilesinde 8 oyuncu eksik!

Ömer Şişmanoğlu, Oğuz Yılmaz, Muğdat Çelik, Kevin Mayi, Ismail Aissati, Okan Derici ve kaleci Adam Stackhowiak sakat.

Son lig maçında kırmızı kart görüp tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Brice Dja Djedje de zorlu kupa maçında Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

TD Fatih Tekke'nin stoperde Hakan Çinemre'ye, sol bekte Gökhan Süzen'e, orta alanda Brahim Darri'iye ve forvette Veton Tusha'ya görev vermesi bekleniyor.

Tekke, BB Erzurumspor yenilgisi sonrası; "Eksiklere rağmen herkes elinden geleni yaptı. Pes edemeyiz..." demişti. Öncelik kupa değil, lig olacaktır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın son 7 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti. (7 maç - 11 gol)

- Denizlispor'un deplasmanda oynadığı son 6 maçın tamamında ilk yarılar "beraberlikle" sonuçlandı.

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%52'lik kesim sarı-kırmızılıların zayıf rakibi karşısında 90 dakika içerisinde galibiyete ulaşacağını düşünüyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başarılarla dolu hikayesine göz atalım...