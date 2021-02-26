Denizlispor, İstanbul'a 4 eksikle geldi! Beşiktaş'ın iddaa oranı...
Çok yoğun bir şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Hakan Kutlu ile kümede kalmak için uğraşan Denizlispor'u Dolmabahçe'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!
Bu bir ilandır
- Trabzonspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğini Konyaspor ve Gençlerbirliği galibiyetleri telafi eden Beşiktaş, geçtiğimiz haftayı bay geçmişti.
- 11 gün sonra yeşil sahaya çıkacak olan siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun ve Francisco Montero sakatlıkları dolayısıyla kamp kadrosuna dahil edilmedi.
- Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup iyileşti, Rachid Ghezzal da yoğun bir çaba sonrası Denizlispor karşısında süre alabilecek seviyeye getirildi.
- Domagoj Vida ve Fabrice N'Sakala'nın da cezaları sona erdi. TD Sergen Yalçın'ın elinde 21 kişilik geniş bir yelpaze bulunuyor.
- Sakatlıktan dönen isimleri ilk 11 başlatarak riske etmeyecek olan Yalçın, sol bekte N'Sakala'ya görev verecek.
- Hücumun bir kanadında Cyle Larin, diğer kanadında ise Georges-Kevin N'Koudou izleyeceğiz. En ileride de elbette Vincent Aboubakar yer alacak.
DENİZLİSPOR
- Yalçın Koşukavak'la aradığını bulamayan, Hakan Kutlu ile toparlanma sinyalleri veren Denizlispor ise İstanbul'a 4 eksikle geldi.
- Sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin deplasman kafilesinde yer almadı.
- 11. haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşması sonrası kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz, 15 maç aradan sonra yeniden maç kadrosundaki yerini alacak.
- Geçen hafta galibiyet golünü atan Muris Mesanovic ve o gole asist yapan Hugo Rodallega, Ege temsilcisinin en önemli gol umutları olarak göze çarpıyor.
- Recep Niyaz'ın yokluğunda orta alanda Marvin Bakalorz görev yapacak. Mesanovic'in ters kanadında Angelo Sagal da etkili bindirmeler yapabiliyor.
CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Beşiktaş'ın ligdeki son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.
- Denizlispor'un ligdeki son 4 maçı "2.5 ALT" bitti.
- İki takım arasında oynanan son 14 lig maçında Denizlispor galibiyeti yok! (13 Beşiktaş galibiyeti - 1 beraberlik)
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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!
%65'lik kesim zirve yarışındaki siyah-beyazlı takımın düşme hattındaki Denizlispor'u yeneceğini düşünüyor...
%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.
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Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier'in antrenman öncesi yaptığı eğlenceli kar şavaşını izleyelim...