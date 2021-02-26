Denizlispor, İstanbul'a 4 eksikle geldi! Beşiktaş'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Trabzonspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğini Konyaspor ve Gençlerbirliği galibiyetleri telafi eden Beşiktaş, geçtiğimiz haftayı bay geçmişti.

- 11 gün sonra yeşil sahaya çıkacak olan siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun ve Francisco Montero sakatlıkları dolayısıyla kamp kadrosuna dahil edilmedi.

- Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup iyileşti, Rachid Ghezzal da yoğun bir çaba sonrası Denizlispor karşısında süre alabilecek seviyeye getirildi.

- Domagoj Vida ve Fabrice N'Sakala'nın da cezaları sona erdi. TD Sergen Yalçın'ın elinde 21 kişilik geniş bir yelpaze bulunuyor.

- Sakatlıktan dönen isimleri ilk 11 başlatarak riske etmeyecek olan Yalçın, sol bekte N'Sakala'ya görev verecek.

- Hücumun bir kanadında Cyle Larin, diğer kanadında ise Georges-Kevin N'Koudou izleyeceğiz. En ileride de elbette Vincent Aboubakar yer alacak.

DENİZLİSPOR

- Yalçın Koşukavak'la aradığını bulamayan, Hakan Kutlu ile toparlanma sinyalleri veren Denizlispor ise İstanbul'a 4 eksikle geldi.

- Sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin deplasman kafilesinde yer almadı.

- 11. haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşması sonrası kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz, 15 maç aradan sonra yeniden maç kadrosundaki yerini alacak.

- Geçen hafta galibiyet golünü atan Muris Mesanovic ve o gole asist yapan Hugo Rodallega, Ege temsilcisinin en önemli gol umutları olarak göze çarpıyor.

- Recep Niyaz'ın yokluğunda orta alanda Marvin Bakalorz görev yapacak. Mesanovic'in ters kanadında Angelo Sagal da etkili bindirmeler yapabiliyor.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Denizlispor'un ligdeki son 4 maçı "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 14 lig maçında Denizlispor galibiyeti yok! (13 Beşiktaş galibiyeti - 1 beraberlik)

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%65'lik kesim zirve yarışındaki siyah-beyazlı takımın düşme hattındaki Denizlispor'u yeneceğini düşünüyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier'in antrenman öncesi yaptığı eğlenceli kar şavaşını izleyelim...