Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor, 19. hafta mücadelesinde bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.Ligde üst üste Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ettikten sonra çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yukatel Denizlispor, 14 puanla 20. sırada yer alıyor. Ligin alt sıralarında yer alan Ege ekibi, evindeki mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Denizlispor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında hakem Koray Gençerler düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak



Yukatel Denizlispor'da Hugo Rodallega ile Zakarya Bergdich cezaları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Sakib Aytaç, Özgür Çek, Neven Subotic ve Fene Varela'nın da sakatlığı sürüyor.



Hatay ekibi ise Denizli'den iyi bir sonuçla dönerek ligin üst sıralarına tırmanmak istiyor. 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiye alan Hatayspor'un 28 puanı bulunuyor. Bordo-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Ligde oynadığı son karşılaşmada Beşiktaş'ı konuk eden Atakaş Hatayspor, mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Konuk ekipte kaleci Munir kırmızı kart cezalısı. Mame Diouf ve Yusuf Abdioğlu'nun sakatlığı sürüyor.