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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı

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Denizlispor, Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Ayaroğlu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Hasan Ayaroğlu, yeşil-siyahlı kulüple 6 aylık anlaşmaya imza attı.

 

Denizlispor, Hasan Ayaroğlunu kadrosuna kattı

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