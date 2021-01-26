Denizlispor, Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Ayaroğlu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.



Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Hasan Ayaroğlu, yeşil-siyahlı kulüple 6 aylık anlaşmaya imza attı.

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