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Denizlispor: "Hakem hatalarının bedelini ödemek zorunda değiliz..."

#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Anadolu Kulüpleri
Denizlispor: Hakem hatalarının bedelini ödemek zorunda değiliz...

Denizlispor Yönetim Kurulu, son 2 haftada oynadıklarını Manisa ve Ankaragücü maçlarında verilen hakem kararlarını, “Hakem hatalarının bedelini ödemek zorunda değiliz ve ödemeyeceğiz” ifadelerini kullanarak eleştirdi.

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Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Manisa FK maçında verilen penaltı kararının ardından dün akşam oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasındaki hakem kararlarını da eleştiren A. Denizlispor Yönetim Kurulu, resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

“A. Denizlispor Kulübü olarak sezon başından beri hakem hataları sebebiyle mağdur olduğumuzu, hiçbir art niyet aramadığımızı ancak hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini TFF ve yetkili kurullarına yazılı bir şekilde iletmiştik” ifadeleriyle başlayan açıklamada; “Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan ve Türk futboluna büyük katkılar sağlayan A. Denizlispor Kulübü’nün hakem hataları sebebiyle emeklerinin heba olmaya devam ettiğini büyük bir üzüntü ve kaygı ile görmekteyiz. Ligin ilk yarısında dile getirdiğimiz endişelerimizin ne denli haklı olduğunu son haftalarda tekrar görmekteyiz. Spor Toto 1. Lig’de geçen hafta evimizde oynadığımız Manisa FK maçında aleyhimize verilen penaltıyla puanlarımız yine çalınırken, MKE Ankaragücü deplasmanında aynı hatalara maruz kalmamız bardağı taşıran son damla olmuştur. Daha 5 ay önce kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu kulübün hangi badirelerle savaştığını tüm kamuoyu bilmektedir. Göreve geldiğimiz günden beri ayakta tutmak için gecemizi gündüzümüze kattığımız bu kulübü kimseye yem etmeyeceğimizi herkese bir kez daha hatırlatıyoruz. Sahadaki mücadelemizi saha dışı etkenlere kurban vermeyeceğiz. A. Denizlispor Yönetim Kurulu olarak kulübümüzün kapısına kilit vurdurmayacağız. Biz bu yola inanarak çıktık ve inancımızdan taviz vermeden yürüyoruz. Altaş Denizlispor Kulübünü sahipsiz sananlar, sandıklarının doğru olmadığını bundan sonra daha sert bir şekilde görecekler. Ne yönetimimizin, ne futbolcularımızın ne de vefakar taraftarlarımızın emeklerini yedirmeyecek, haklarımızı sonuna kadar almak için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

"Bundan sonra sessiz kalmayacağız"

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A. Denizlispor’un adil yönetim dışında hiçbir istek ve beklentisi olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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“Fair play ödülü almış bir kulüp olarak açıklamalarımıza, söylemlerimize dikkat ettik, TFF ve MHK kurullarına saygımızdan ödün vermedik. Ancak gelinen noktada artık tahammülümüzün kalmadığını hem kamuoyunun hem de Türk futbolunu yönetenlere tekrar hatırlatmak isteriz. Sahada verdiğimiz emeklerin hakemlerin yanlış kararlarıyla heba olmasına göz yummayacağız. Denizlispor camiası olarak alın terimize yapılan bu haksızlıklara karşı çıkmaya, haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Hakem hatalarının bedelini ödemek zorunda değiliz ve ödemeyeceğiz. TFF ve MHK kurulları maçlarda uğradığımız ve büyük bedeller ödediğimiz bu hataların son bulması için üzerlerine düşeni yapmakla yükümlüdürler. Bundan sonra sessiz kalmayacağız. Çünkü iyi niyet ve hoşgörümüzün sonuna geldik. Altaş Denizlispor Kulübü olarak hem sahada hem de haksızlıklara karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”

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#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Anadolu Kulüpleri

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