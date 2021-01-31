Denizlispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kritik mücadele!

Denizlispor Göztepe maçı Süper Lig'in son sırasında yer alan Denizli ekibi için kritik bir öneme sahip olacak. Kariyerlerindeki 39'uncu mücadelelerine çıkacak olan Denizlispor ve Göztepe, bu maçtan alacakları 3 puanla ligdeki konumlarını avantaja dönüştürmeye çalışacak. Peki, Denizlispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

DENİZLİSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22'nci Hafta mücadelesinde Denizlispor, Göztepe ile mücadele edecek. 31 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

DENİZLİSPOR'DA AYRILIK

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Fede Varela'nın sözleşmesi feshedildi.



Kulüp başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Varela'ya hizmetleri için teşekkür ederek, "Varela ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." diye konuştu.



Yeşil-siyahlı kulüple geçen yıl eylül ayında 2 1 yıllık sözleşme imzalayan Varela, çıktığı 7 resmi maçta gol atamamıştı.

Denizlispor 7 müsabakadır kazanamıyor



Ligde 14. haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra 7 maçta galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu periyotta 2 beraberlik ve 3'ü üst üste olmak üzere 5 yenilgi yaşadı.



HAKAN KUTLU İLE İLK MAÇ



Bu sezon Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak'ın ardından dün takımın başına Hakan Kutlu'yu getiren yeşil-siyahlı ekip, Kutlu yönetiminde ilk maçına çıkacak.



Denizlispor'un Süper Lig'e veda ettiği 2009-2010 sezonunun son 24 haftasında takımı çalıştıran Hakan Kutlu, Denizlispor ile son maçına 15 Mayıs 2010'da Denizli Atatürk Stadında Gaziantepspor karşısında çıkmış, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.