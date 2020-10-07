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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 22:37 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

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Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı çift kale maçla tamamladı.

Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek

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