2020 takvim yılında en fazla Süper Lig maçında gol sevinci yaşayamayan takım Denizlispor. Bu süreçte Gaziantep FK'dan daha az maçta kalesini gole kapatan tek ekip ise Trabzonspor. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda çıktığı karşılaşmaların tamamında gol atmayı başaran iki takımdan biri Gaziantep FK. Bu sezon en az net gol pozisyonu üreten iki Süper Lig ekibinden biri Denizlispor. Rakiplerine Gaziantep FK'dan daha fazla fazla net pozisyon veren sadece iki takım var: Antalyaspor & Fatih Karagümrük.

Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk yarılarında en fazla gol yiyen iki ekipten biri Denizlispor. Gaziantep FK ise maçların ikinci 45 dakikalarında en fazla gol bulan iki takımdan biri konumunda. Denizlispor'un sahasında attığı son dört Süper Lig golünün ikisini kaydeden Hadi Sacko, geçen sezon yeşil siyahlıların Gaziantep FK'ya attığı iki golün de sahibiydi. Alexandru Maxim, Gaziantep FK'nın deplasmanda attığı son dokuz Süper Lig golünün beşine doğrudan katkı sağladı.

Süper Lig'de çıktığı son beş maçta üç gol atan Gaziantep FK forveti Muhammet Demir, aynı sayıda golü daha önceki 26 karşılaşmada kaydedebilmişti.

Denizlispor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Denizlispor Gaziantep FK maçı bugün 16:00'da başlayacak. beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün asbaşkanı Müslüm Özmen, Yukatel Denizlispor karşısında puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübünün asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, ligdeki son 7 maçı kaybetmediklerini, bu süreçte toplanan 11 puanın da tatmin edici olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Geride kalan haftalarda özellikle bazı maçlarda galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getiren Özmen, "Şanssızlık üzerimizdeydi ama son 3 maçın 2'sini kazanarak form tutmaya başladık." dedi.

Milli maç arasının takıma iyi geldiğini aktaran Özmen, şöyle konuştu:

"Denizli'ye 3 puan parolasıyla gideceğiz. Bundan başka bir düşüncemiz yok. Evet koronavirüs nedeniyle bazı oyuncularımız aramızda olmayacak. Ancak kadro derinliğimiz nedeniyle bunun sıkıntı yaşatacağını düşünmüyorum. Kadromuz yeterince kaliteli ve alternatifli. Denizli deplasmanında hocamızın uygun gördüğü herkes kadroda yer alacak ve onların da formanın hakkını vermek için savaşacağına inanıyoruz."

Pozitif vakaların durumu

Asbaşkan Müslüm Özmen, Yukatel Denizlispor maçına yönetim ve teknik heyetin tüm ihtimalleri düşünerek hazırlandığını anlatarak, "Hazırlıklarımız oldukça iyi gidiyor. Göze hoş gelen, izleyenleri keyiflendiren, mücadeleci bir takım olarak sahada var olacağız. İnşallah Gaziantep'e 3 puanla dönerek taraftarımızı mutlu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve çalışanların durumlarının iyi olduğunu belirten Özmen, "Hemen hepsinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. İzolasyon süreçleri devam ediyor. Ümit ediyorum en kısa sürede yeniden aramızda olacaklar." ifadelerini kullandı.