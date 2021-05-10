Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 42. kez birbirlerine rakip olacak. İki ekip arasında geride kalan 41 maçın 27'sini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı takımın toplam 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 6-1 kazandı.
Denizli'deki maçlar
Galatasaray, 1983-1984 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.
İki takım lig tarihinde Denizli'de 20 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 3'ünü yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.
Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gol gördü.
Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Denizlispor Galatasaray maçı 11 Mayıs Salı akşamı saat 20:30'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.