MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor, Galatasaray hazırlıklarına 4 eksikle başladı!
GeriFutbol Denizlispor, Galatasaray hazırlıklarına 4 eksikle başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Galatasaray hazırlıklarına 4 eksikle başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor, Galatasaray hazırlıklarına 4 eksikle başladı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, hava şartları nedeniyle spor salonunda yenilenme ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Neven Subotic, Mustafa Yumlu, Özgür Çek ve Fede Varela takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Denizlisporda Kosovalı genç futbolcu Veton Tusha profesyonel oldu
Denizlispor'da Kosovalı genç futbolcu Veton Tusha profesyonel oldu

Yarın hava yolu ile İstanbul'a gidecek olan yeşil-siyahlı ekip, konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

 

Denizlispor, Galatasaray hazırlıklarına 4 eksikle başladı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle