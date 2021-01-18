Denizlispor, Galatasaray hazırlıklarına 4 eksikle başladı!

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, hava şartları nedeniyle spor salonunda yenilenme ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Neven Subotic, Mustafa Yumlu, Özgür Çek ve Fede Varela takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Yarın hava yolu ile İstanbul'a gidecek olan yeşil-siyahlı ekip, konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

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