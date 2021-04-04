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GeriFutbol Denizlispor, Fenerbahçe maçına 4 eksikle gidiyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.04.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Fenerbahçe maçına 4 eksikle gidiyor

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Denizlispor, Fenerbahçe maçına 4 eksikle gidiyor

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketlerinin ardından dar alanda yapılan pas oyunları ile devam eden antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 PCR testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı.

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Gaziantep karşılaşmasında kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Özer Özdemir, yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlı kafile, bugün akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul'a giderek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Ağrıları nükseden Recep Niyaz ve tedavisi devam eden Ayman Ben Mohamed ile bugün yapılan son antrenmanda sakatlanan Hüseyin Altıntaş, İstanbul'a götürülmeyecek.

 

Denizlispor, Fenerbahçe maçına 4 eksikle gidiyor

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