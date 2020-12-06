Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 41. Mücadele

Denizlispor Fenerbahçe maçı, ligin 11. Hafta mücadelesinde iki takımı karşı karşıya getirecek. Fenerbahçe ile çıktığı son 10 mücadelede sadece 2 beraberlik alan ve geriye kalan mücadelelerden mağlubiyetle ayrılan Denizlispor, bu karşılaşmadan 3 puan alabilmek için çetin bir mücadele verecek. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Denizlispor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, ligde bugün 41. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 40 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 91 golüne, Denizlispor 36 golle karşılık verdi.



DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET



Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galibiyete ulaşamadı.

Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 12 randevudan 8'ini kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.



FENERBAHÇE, SON 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI



Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 8 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve 2019-2020'de oynadığı maçların 7'sini kazandı.

Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynanan son karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 5 galibiyet fazlası bulunuyor.

İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 20 lig maçında Fenerbahçe 9, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Denizli'de sarı-lacivertlilerin 27 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle yanıt verdi.

Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı evindeki son 4 lig maçını yitirdi.



FENERBAHÇE'NİN FARKLI GALİBİYETLERİ



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.