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GeriFutbol Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 17:13,Son Güncelleme:/

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Yukatel Denizlispor 8 maç kazanamadığı bir serinin ardından hoca değişikliği ile galibiyetle tanıştı. Fenerbahçe 5 maçtır kazanamaması sonucu şampiyonluk yarışından uzakta kalınca Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı açıklandı. Denizlispor bu kritik maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dayanıklılık çalıştı. Taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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