MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor, Fede Varela'yı kadrosuna kattı
GeriFutbol Denizlispor, Fede Varela'yı kadrosuna kattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 22:45 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Fede Varela'yı kadrosuna kattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor, Fede Varela'yı kadrosuna kattı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arjantinli Fede Varela ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Las Palmas forması giyen Arjantinli oyuncu Fede Varela için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza
töreni düzenlendiği kaydedildi.

Varela'nın 2 1 yıllık sözleşme imzaladığı törende Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinakaya ile Asbaşkan Uğur Bağbaşlıoğlu'nun hazır bulunduğu belirtildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle