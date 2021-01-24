Denizlispor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları

Denizlispor Fatih Karagümrük maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda izleneceği belli oldu. Süper Lig'de 14 puanla son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak olan müsabaka saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

DENİZLİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor Fatih Karagümrük maçı saat 16.00'da başlayacak. Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar görev yapacak. Karşılaşma Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor, bu müsabakalarda sadece 2 puan alabildi. Yeşil-siyahlı ekip, topladığı 14 puanla 21. ve son sırada bulunuyor.

Bu sezon dış sahadaki tek galibiyetini 19. haftada Gençlerbirliği karşısında alan Fatih Karagümrük, deplasmanda 9 maçta 7 puan topladı. Fatih Karagümrük, ilk yarının son haftasına 27 puan ve averajla 8. durumda girdi.

Rakibiyle Süper Lig'de sadece 1983-1984 sezonunda karşılaşan Yukatel Denizlispor, Denizli'de 1-0'lık skorla mağlup ettiği rakibine deplasmanda 3-0 yenilmişti.