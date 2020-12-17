Denizlispor eski yıldızına rakip

Futbolculuk döneminde kariyerindeki en önemli çıkışı 2003-04 sezonunda trasfer olduğu Denizlispor'da yapan Çağdaş Atan, yeşil-siyahlı kulüpteki performansıyla ilk kez A Milli Takım'a seçildi. Denizli'deki tek sezonluk performansıyla parlayan Atan, 2004 yazında kulübe 1 milyon Dolar bonservis geliri kazandırıp Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Ardından Trabzonspor, Basel, Energie Cottbus, Mersin İdmanyurdu, Akhisarspor, Gaziantep FK ve Manisaspor formalarını da giyip futbolu bırakan 40 yaşındaki teknik adam, 4 yıl Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yaptıktan sonra bu sezon ilk kez Alanya'da teknik direktörlüğe getirildi. Teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında takımını ligde dev rakiplerin arasında zirveye çıkaran Çağdaş Atan, eski kulübü önüne farklı hedeflerle çıkacak.

Ligde zor günler yaşayan Denizlispor, bu sezon üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk sınavda aylar sonra kazanıp son sıradan kurtulmaya çalışırken, Çağdaş Atan'ın görev yaptığı Alanya, liderliğini koruma mücadelesi verecek. Ligde bu sezon ilk ve tek galibiyetini 19 Ekim'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenerek alıp, ardından 6 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen Denizlispor, bu maçta iç sahadaki galibiyet özlemini de sonlandırarak çıkışa geçmek istiyor.

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