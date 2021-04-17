Denizlispor-Erzurumspor maçında Rodallega'dan 40 metreden gol! Yılmaz Vural'ın tepkisi...

Denizlispor ile BB Erzurumspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 35. hafta maçında Rodallega'nın attığı gol ve Yılmaz Vural'ın tepkisi dikkat çekti.

Mücadelenin 46. dakikasında sahneye Hugo Rodallega sahneye çıktı. Kolombiyalı forvet, 40 metreden attığı golle maça damga vurdu.

İkinci yarının başlamasından saniyeler sonra topla buluşan Rodallega, 40 metreden yaptığı vuruşta top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu.

BU SEZONUN EN UZAK GOLÜ

Rodallega, böylece bu sezon Süper Lig'de en uzak mesafeden atılan golü kaydetmiş oldu.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın gol sonrası tepkisi de çok konuşuldu. Vural, uzun süre hafif bir gülümsemeyle santranın yapılmasını bekledi ve ardından kollarını yana açarak şaşkınlığını gösterdi.