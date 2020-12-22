MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor, Erzurumspor maçına hazır!
GeriFutbol Denizlispor, Erzurumspor maçına hazır!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Erzurumspor maçına hazır!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor, Erzurumspor maçına hazır!
Abone Olgoogle-news

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışma yaptı.

Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Costel Pantilimon, Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Neven Subotic kafilede yer almadı.

Lider Alanyasporu yıkan Denizlisporda Yalçın Koşukavakın taktiği gündeme oturdu
Lider Alanyaspor'u yıkan Denizlispor'da Yalçın Koşukavak'ın taktiği gündeme oturdu

Yukatel Denizlispor'un kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Abdülkadir Sünger, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Marvin Bakalorz, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Fede Varela, Mert Sarıkuş, Eren Kıryolcu, Angelo Sagal, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic.

 

Denizlispor, Erzurumspor maçına hazır

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle