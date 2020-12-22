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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Erzurum deplasmanında! Murawski cezalı...

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Denizlispor, Erzurum deplasmanında! Murawski cezalı...
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Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor, 14. hafta mücadelesinde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligde sadece 1 puan alabildiği 6 maçlık periyottan sonra teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Yukatel Denizlispor, 14. haftaya 9 puan ve averajla 20. sırada girdi.

Erzurumsporda Hüseyin Çimşirin yerine Hikmet Karaman göreve geliyor
Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'in yerine Hikmet Karaman göreve geliyor

Yeşil-siyahlı ekiple aynı puana sahip ve averajla ligin son sırasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gol atamadığı son 4 karşılaşmada mağlup oldu. Erzurum temsilcisi, teknik direktör Mehmet Özdilek'ten sonra Hüseyin Çimşir'le de yollarını ayırdı.

Yukatel Denizlispor'da kırmızı kart cezalısı Radoslaw Murawski yarınki maçta forma giyemeyecek.

 

Denizlispor, Erzurum deplasmanında Murawski cezalı...

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