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GeriFutbol Denizlispor Çaykur Rizespor'a karşı kazanamazsa, Süper Lig'den düşen ilk takım olacak
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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Denizlispor Çaykur Rizespor'a karşı kazanamazsa, Süper Lig'den düşen ilk takım olacak

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Denizlispor Çaykur Rizespor'a karşı kazanamazsa, Süper Lig'den düşen ilk takım olacak

Süper Lig'in 39. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, galip gelememesi halinde lige veda eden ilk takım olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Ligde son 4 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekibin yarınki müsabakada kazanamaması halinde Süper Lig'den düşmesi kesinleşecek.

Yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Marvin Bakalorz yarın forma giyemeyecek.

Geçen sene Yukatel Denizlispor'da görev yapan teknik direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı 42 puanlı Çaykur Rizespor, son 4 haftaya düşme hattındaki Kasımpaşa'nın 5 puan önünde 13. sırada girdi.

Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Denizlispor Çaykur Rizespora karşı kazanamazsa, Süper Ligden düşen ilk takım olacak

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