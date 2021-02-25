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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Beşiktaş'a 2 eksikle çıkacak

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Denizlispor, Beşiktaş'a 2 eksikle çıkacak
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Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yukatel Denizlispor, 27. hafta mücadelesinde yarın zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Yukatel Denizlispor müsabakasında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek 21 puanla son sıradan 19. duruma yükselen yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda çıktığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

Dış sahada en son Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında aldığı 2 beraberliğin ardından Galatasaray, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'a konuk olduğu maçlardan puan çıkaramadı.

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Yeşil-siyahlı ekipte Veton Tusha ve Özgür Çek'in sakatlıkları bulunuyor.

Geçen haftayı maç yapmadan geçiren Yukatel Denizlispor'un rakibi Beşiktaş, son 13 karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip ligde çıktığı son 20 karşılaşmada fileleri havalandırdı.

 

Denizlispor, Beşiktaşa 2 eksikle çıkacak

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