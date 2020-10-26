Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? Denizlispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Rosier ve Ghezzal ilk 11 kadrosunda...

Denizlispor'un Süper Lig tarihinde toplamda ve evinde en fazla yenildiği takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynadığı son 13 Süper Lig maçının 12'sini ve son 10 karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu akşam iki ekip lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. Peki Denizlispor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak. İşte, maçın detayları.

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde yapılan maçlarda siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı. Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Larin, Aboubakar

DENİZLİSPOR'UN İLK 11'İ: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Özer Özdemir, Bakalorz, Mesanovic, Recep Niyaz, Varela, Sagal, Rodallega

Rosier ve Ghezzal ilk 11'de

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu akşamki maçla ilgili konuşurken; "Rosier ve Ghezzal zannedersem ilk 11'de başlayacak. Yeni bir kan anlamında olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Gün geçtikçe daha iyiye giden bir Beşiktaş göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.

Denizlispor 13 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 13 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 10 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 13 maçta Beşiktaş 12 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

Denizlispor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Denizlispor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Denizli'deki maçlar

Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli'deki maçlarda da sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Denizli'deki 19 maçın 12'sini kazanırken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Denizli'de siyah-beyazlıların 38 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle karşılık verdi. Bu arada, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Denizli'de yapılması gereken karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-0 galip gelmişti. Denizlispor, Beşiktaş ile oynadığı son 13 Süper Lig maçının sekizinde gol sevinci yaşayamadı ve sadece bir kez aynı karşılaşmada iki gol attı.

Denizlispor'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, rakibine karşı yakaladığı en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

Bu sezon hiçbir Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan iki takımdan biri Beşiktaş.

Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Beşiktaş'a karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Hugo Rodallega, son iki sezonda oynadığı üç maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla hava topu kazanan ve uzaklaştırma yapan oyuncu, Denizlispor forması giyen Mustafa Yumlu.

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı beş gol de farklı oyunculardan geldi.

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçının ikisini kazandı. Mayıs 2009'dan bu yana Beşiktaş'ı Süper Lig'de en az üç kez mağlup eden tek yabancı teknik direktör Şota Arveladze.

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Denizlispor ile karşılaştığı iki Süper Lig maçını da 5-1 kazandı.