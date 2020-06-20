Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Denizlispor ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının 11'ini ve son dokuz karşılaşmayı kazandı. Bülent Uygun göreve geldikten sonra evinde oynadığı iki Süper Lig maçında altı puan toplayan Denizlispor, sezonun ilk 11 iç saha karşılaşmasında elde ettiği toplam puanı geride bırakmak için sahaya çıkıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet ve 31 puanla 11. sırada bulunuyor.

7 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, bu akşamki maçta sarı kart görmeleri halinde 29. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Burak Yılmaz oynayabilecek

Siyah-beyazlı ekipte cezası biten Burak Yılmaz, Yukatel Denizlispor karşısında görev alabilecek.

Galatasaray ile oynanan derbi maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın bu akşamki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edilmişti.

Denizlispor 12 maçtır kazanamıyor

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 39 maçta siyah-beyazlılar 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 67 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 12 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 12 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 9 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 12 maçta Beşiktaş 11 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, en son 2016/17 sezonunun son iki dış saha karşılaşmasında üst üste kalesini gole kapatabilmişti. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en az puan kaybeden iki takım Beşiktaş ve Denizlispor. Horozlar iç sahada skor avantajı yakalayıp puan kaybetmeyen tek ekip konumundayken; dış sahada öne geçtiği hiçbir maçta rakiplerine yakalanmayan tek takım Beşiktaş.

Denizlispor forması giyen Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Beşiktaş. Kolombiyalı oyuncu, iç sahada çıktığı son iki lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı.

Denizlispor forması giyen Mustafa Yumlu, Süper Lig kariyerinde çıktığı ilk maçta ilk golünü Beşiktaş'a atmıştı. Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son beş deplasman golünün dördü Burak Yılmaz'dan geldi. Burak'ın Süper Lig kariyerinde hat-trick yaptığı ilk maç, Ocak 2008'de Manisaspor formasıyla çıktığı Denizlispor karşılaşmasıydı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de dört gol atan Atiba Hutchinson'ın, Türkiye kariyerinde rakip filelere beş gol gönderdiği bir lig sezonu bulunmuyor.

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı konuk ettiği altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Bülent Uygun, tek galibiyetini 2010/11 sezonunda Eskişehirspor'un başındayken aldı.

Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak