Canlı Anlatım İzle: Denizlispor BB Erzurumspor maçı

Süper Lig'in 35. haftasında Denizlispor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor.

DENİZLİSPOR 1-1 BB ERZURUMSPOR

GOL: 1' Emrah Başsan, 46' Rodallega

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Özer, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega

BB Erzurumspor: Göktuğ, Murat, Adolphe, Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Denizlispor, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son Eylül-Aralık 2006 arasında yakaladı. Süper Lig'de dokuz maçtır kazanamayan ve kalesinde toplam 20 gol gören BB Erzurumspor, son galibiyetini 25. haftada çıktığı Rizespor deplasmanında aldı.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Haftaya 26 puanla 21. ve son sırada giren yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Ayman Ben Muhammed, Radoslaw Murawski ve Hüseyin Altıntaş hafta içinde hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdü.

Yukatel Denizlispor'un 2 puan önünde ve maç fazlasıyla 20. durumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise galip gelemediği son 9 karşılaşmada 3 puan alabildi.

Ligin ilk yarısında Yukatel Denizlispor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Süper Lig'de oynadığı son 13 maçlık süreçte üst üste iki kere aynı sonucu almayan Denizlispor, son karşılaşmasında Alanyaspor'a mağlup oldu. Bu sezon Hugo Rodallega'nın iki gol attığı, Angelo Sagal'ın da iki asist yaptığı tek Süper Lig maçı, sezonun ilk yarısında Denizlispor'un 2-1 kazandığı BB Erzurumspor karşılaşmasıydı.

Son Süper Lig maçında Alanyaspor'a karşı iki gol katkısı yapan Marvin Bakalorz, sezonun ilk 27 karşılaşmasında Denizlispor adına tabelayı değiştirememişti. BB Erzurumspor forması giyen Emrah Başsan, Beşiktaş maçında attığı gol ve yaptığı asistle Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezona ulaştı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Denizlispor filelerini havalandıran Emrah Başsan, Süper Lig kariyerinde sadece bir rakibine her iki devrede de gol atmayı başardı.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Denizlispor.

DENİZLİSPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor BB Erzurumspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.