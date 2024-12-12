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Denizlispor başkansız kaldı! Kulüp, valilik ve belediyeye teslim ediliyor

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#Denizlispor#3. Lig#Sporanasayfa
Denizlispor başkansız kaldı Kulüp, valilik ve belediyeye teslim ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 20:50

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor’un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı çıkmadı. Kulüpten yapılan açıklamada ise “Yönetim Kurulu görevinden istifa etmiştir. Yarın, kulübümüzün anahtarları valilik ve belediyeye teslim edilecektir” ifadeleri yer aldı.

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4 Aralık’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurula giden Denizlispor’da yeterli ekseriyan sağlanamadığı için kongre 12 Aralık’a ertelenmişti. Bugün gerçekleşen kongrede ise aday çıkmadı. Yalnızca mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimin katıldığı kongre İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başladı. Başkan Yıldırım’ın kısa konuşmasının ardından sona eren kongrede salondaki koltukların tamamının boş olması ise dikkatlerden kaçmadı. Denizlispor’dan yapılan açıklamada ise “Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda herhangi bir aday çıkmamıştır. Bu nedenle, mevcut kulüp başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım ve Yönetim Kurulu görevinden istifa etmiştir. Yarın, kulübümüzün anahtarları Valilik ve Belediye'ye teslim edilecektir” ifadeleri yer aldı.

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#Denizlispor#3. Lig#Sporanasayfa

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