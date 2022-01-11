Denizlispor Başkanı Uz: "Galibiyet serisi yakalamak zorundayız..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Kahreden haber Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Yürek burkan evlilik detayı ortaya çıktı...Kahreden haber! Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Yürek burkan evlilik detayı ortaya çıktı...#Ahmet Çalık
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Akdeniz açıklarında 6.4lük deprem AFAD, depremin sesini yayınladıAkdeniz açıklarında 6.4'lük deprem! AFAD, depremin sesini yayınladı#Deprem
Rektör Özkan: Maalesef yüz felci var Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruzRektör Özkan: Maalesef yüz felci var! Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz#Asiye Ateş
Yeni salgın paniği: Ağız ve burunlarından kan geliyor Gerçek sonradan ortaya çıktı...Yeni salgın paniği: 'Ağız ve burunlarından kan geliyor' Gerçek sonradan ortaya çıktı...#Çin
Pfizerdan flaş yeni aşı açıklamasıPfizer'dan flaş yeni aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Tahminler arka arkaya geliyor Bir dev bankadan daha flaş açıklamaTahminler arka arkaya geliyor! Bir dev bankadan daha flaş açıklama#Goldman Sachs
Kuzey Koreden yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke ettiKuzey Kore'den yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke etti! #Kuzey Kore
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Romantik kutlama Gelecekteki soyadımRomantik kutlama! Gelecekteki soyadım!#Melis Sütşurup
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Denizlispor Başkanı Uz: "Galibiyet serisi yakalamak zorundayız..."

#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Mehmet Uz
Denizlispor Başkanı Uz: Galibiyet serisi yakalamak zorundayız...

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, RH Bandırmaspor galibiyetiyle ikinci yarıya moralli başladıklarını belirterek, “Bu daha başlangıç, galip gelmemize rağmen puan cetvelindeki yerimizden kurtulamadık. O yüzden galibiyet serisi yakalamak zorundayız” dedi.

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Ligin ikinci yarısının ilk maçında RH Bandırmaspor deplasmanında ilk yarıyı 3-0 geride kapatmalarına rağmen ikinci yarıda mükemmel bir oyunla sahadan 4-3’lük galibiyet ve 3 puanla ayrıldıklarını ifade eden A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, bundan sonraki tüm maçları final maçları olarak gördüklerini söyledi.

Ligin ilk yarısını hedefledikleri puanın altında kapattıkları kaydeden Mehmet Uz, “Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray’ı eleyerek bulduğumuz moralle ikinci yarıya başladık. RH Bandırmaspor maçında korona virüs ve sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle alt yapımızdan 6 oyuncuyu A kadromuza aldık. İlk yarıyı 3-0 geride tamamladığımız maçın ikinci yarısında takımımız mükemmel bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Aldığımız galibiyet kadar, ortaya konulan kazanma azmi, tecrübeli futbolcularımızın mücadeleleri, genç oyuncularımızın da takıma uyumu bizi sevindirdi” dedi.

“Ligin alt tarafları tam bir ateş çemberi”

Haberin Devamı

Bu galibiyetin sevincini geride bırakıp hafta sonunda oynayacakları Manisa FK maçına odaklandıklarını kaydeden Uz, “Biz bu sezon hedefimizi ligde kalma olarak belirledik ve bunu defaatle kamuoyuna açıkladık. Şu anda bulunduğumuz konumdan bir an önce uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun için de galibiyet serisi yakalamak zorundayız. Ligin alt tarafları tam bir ateş çemberi. İki maç kazandığınız zaman orta sıralara yaklaşıyor, kaybettiğiniz zaman dibe çakılıyorsunuz. O yüzden Bandırmaspor galibiyetiyle başlayan çıkışımızı bundan sonraki maçlarda da sürdürmek istiyoruz. Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var. Her maç zorlu geçecek. Çünkü her takımın her takımı yendiği bir ligde mücadele ediyoruz. Taraftarlarımızın bize olan güvenini biliyor, bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda hedefine ulaşan bir A. Denizlispor olacak. Yeter ki, iyi günde olduğu gibi kötü günlerde de birlik beraberlik içinde olalım” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Mehmet Uz

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe