×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Denizlispor Başkanı süresiz açlık grevine başladı!

Güncelleme Tarihi:

#Denizlispor#TFF 3. Lig#Erhan Ergil
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 10:58

TFF 3. Lig 4. Grupta yer alan Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, kent meydanında açlık grevine başladı.

Haberin Devamı

Denizli'nin kent merkezi 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen Başkan Erhan Ergil, gazetecilere, süresiz açlık grevine başladığını belirtti.

Takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını ifade eden Ergil, "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim." dedi.

Ergil, tepkisinin takıma sahip çıkmayan herkese olduğunu kaydetti.

AMATÖR LİG'E DÜŞEBİLİR!

Süper Lig'de 19 sezon mücadele eden Denizlispor, TFF 3. Lig'de 17 puanla 15. sırada ve küme düşme potasında yer alıyor.

Denizlispor Başkanı süresiz açlık grevine başladı

Gözden KaçmasınFırat Aydınustan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kola 5 altın tavsiye: Sadece görüp yorumlamaktan ve karar vermekten öte bir yönetim göstermesi gerekiyorFırat Aydınus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'a 5 altın tavsiye: 'Sadece görüp yorumlamaktan ve karar vermekten öte bir yönetim göstermesi gerekiyor'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizlispor#TFF 3. Lig#Erhan Ergil

BAKMADAN GEÇME!