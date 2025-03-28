Denizlispor Başkanı süresiz açlık grevine başladı!

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Denizli'nin kent merkezi 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen Başkan Erhan Ergil, gazetecilere, süresiz açlık grevine başladığını belirtti.

Takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını ifade eden Ergil, "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim." dedi.

Ergil, tepkisinin takıma sahip çıkmayan herkese olduğunu kaydetti.

AMATÖR LİG'E DÜŞEBİLİR!

Süper Lig'de 19 sezon mücadele eden Denizlispor, TFF 3. Lig'de 17 puanla 15. sırada ve küme düşme potasında yer alıyor.