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Denizlispor avantaj kaybetti

#Denizlispor#Spor Toto 1. Lig#Anadolu Kulüpleri
Denizlispor avantaj kaybetti

Spor Toto 1’inci Lig’de 29’uncu haftayı bay takım olarak geçiren düşme potasındaki Altaş Denizlispor, alt sıralardaki rakiplerinin puanlar kazanmasıyla avantaj kaybetti.

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Kurtuluş mücadelesinde Nasadoge Menemenspor, Altınordu, Bursaspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor yarışan yeşil-siyahlılar bay olmanın sıkıntısını yaşadı.

Menemenspor, Altınordu ve Bursaspor, Denizli’nin bay olduğu haftada rakiplerinden 3 puan alırken, Gençlerbirliği ve Kocaelispor haftayı 1’er puanı hanelerine yazdırarak kapattı. 

Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Denizlispor’un hesabı uymadı.

Son iki maçında Beypiliç Boluspor ve Balıkesirspor’u yenen Ege ekibi milli ara sonrası en önemli rakiplerinden Kocaelispor’la deplasmanda çok kritik maça çıkacak.

Kurtuluş hattının 3 puan gerisindeki Denizlispor’da teknik direktör Mesut Bakkal, kendi kaderlerini kendilerinin yazacağımı belirterek, "Önümüzde 8 final haftası var. Biz iyi bir takımız, bunu aldığımız sonuçlarla gösterdik. Kimse endişe etmesin, gerekeni sahada yapacağız" dedi.

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#Denizlispor#Spor Toto 1. Lig#Anadolu Kulüpleri

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