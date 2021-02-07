Denizlispor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Denizlispor Antalyaspor karşı karşıya
Denizlispor Antalyaspor maçı, Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak. Denizlispor Antalyaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebileceği belli oldu. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele bugün yapılacak. İşte karşılaşmaya dair bilgiler
Denizlispor Antalyaspor maçının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı açıklandı. 7 maçtır kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçında galibiyet hedefliyor. Bugün oynanacak olan karşılaşma saat 16:00’da başlayacak.
DENİZLİSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Denizlispor Antalyaspor maçı bugün oynanacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den izlenecek.
Kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Ligde son olarak 15'inci haftada oynanan maçta Atakaş Hatayspor'a mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, sonrasında oynadığı 4 beraberlik, 3 galibiyet aldı. Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Fraport TAV Antalyaspor'da yarın Veysel Sarı ile Naldo kart cezası, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz ve Podolski sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
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