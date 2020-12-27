Süper Lig'de üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetleriyle yükselişe geçen Yukatel Denizlispor, evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Üç maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş maçıyla sona eren Ankaragücü ise yeniden çıkışa geçmek için kıyasıya bir mücadele gösterecek.

Denizlispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

tatürk Stadı'nda Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

eren Ankaragücü ise yeniden çıkışa geçmek için kıyasıya bir mücadele gösterecek.

Denizlispor - Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler

Denizlispor: Hüseyin, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Bakalorz, Özer, Recep Niyaz, Aissati, Sacko, Rodallega

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Lukasik, Tiago Pinto, Voca, Atakan, Paintsil, Lobzhanidze. Çekiçi, Börgen

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