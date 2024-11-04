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Denizlispor amatöre düşme korkusuyla karşı karşıya

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#TFF 3. Lig#Denizlispor#Sporanasayfa
Denizlispor amatöre düşme korkusuyla karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 13:36

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, amatöre düşme hattına geriledi.

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Süper Lig'den 2021 yılında düştükten sonra 2023'te 1'inci Lig'e, geçen sezon da 2'nci Lig'e veda ederek tarihinde ilk kez kendini 3'üncü Lig'de bulan Denizlispor, amatör küme kabusu yaşamaya başladı.

Kulübün borçları yüzünden gelen transfer yasağı nedeniyle 3 yıldır transfer yapamayan, bu sezona tamamı genç oyuncularla başlayan yeşil-siyahlılar, ligin ilk haftasından sonra 8 maçtır galip gelemedi.

Evinde dün Zonguldak Kömürspor'a da 4-0 yenilen Denizlispor, kendisini düşme hattında buldu.

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#TFF 3. Lig#Denizlispor#Sporanasayfa

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