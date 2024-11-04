Denizlispor amatöre düşme korkusuyla karşı karşıya

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Süper Lig'den 2021 yılında düştükten sonra 2023'te 1'inci Lig'e, geçen sezon da 2'nci Lig'e veda ederek tarihinde ilk kez kendini 3'üncü Lig'de bulan Denizlispor, amatör küme kabusu yaşamaya başladı.

Kulübün borçları yüzünden gelen transfer yasağı nedeniyle 3 yıldır transfer yapamayan, bu sezona tamamı genç oyuncularla başlayan yeşil-siyahlılar, ligin ilk haftasından sonra 8 maçtır galip gelemedi.

Evinde dün Zonguldak Kömürspor'a da 4-0 yenilen Denizlispor, kendisini düşme hattında buldu.