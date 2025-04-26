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Denizlispor, Amatör Lig'e düştü!

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#Denizlispor#Bölgesel Amatör Lig#TFF 3. Lig
Denizlispor, Amatör Lige düştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 17:33

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, Amatör Lig'e düştü.

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Uzun yıllar Süper Ligde mücadele eden Denizlispor bu yıl TFF 3. Lig 4 Grupta sürdürdüğü mücadelesi, ligin 30'uncu haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynan Niğde Belediyesporla 1-1 berabere kalmasıyla son buldu.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Şahin Karakaş ile 1-0 öne geçen Niğde Belediyespor'a Denizlispor'a cevap 2 dakika sonra Emre Burgaz ile geldi. Alacağı galibiyetle ligde 3. Ligde mücadelesine devam edecek olan Denizlispor 2. yarıda gol bulamadı.

Bu beraberlikle puanını 21'e yükselten Denizlispor, ligi 15. sırada tamamladı ve üzerindeki borçlarla mücadele edemeyen Horozlar 4 yılda Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Niğde Belediyespor ise puanını 27 yaparak 12. basamakta kaldı. 

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#Denizlispor#Bölgesel Amatör Lig#TFF 3. Lig

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