Denizlispor, Aarhus'tan Mustafa Amini'nin peşinde

Kalan 8 maçı kazasız bitirip ligi iyi bir yerde tamamlamak isteyen yeşil-siyahlılar, yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Ege ekibinin Avustralyalı futbolcuyla görüşmelere başlandığı ve transfer teklifinde bulunulduğu kaydedildi.



Bu sezon takımıyla birlikle 22 resmi müsabakaya çıkan 27 yaşındaki Amini, 1815 dakika süre alıp 2 gol atma başarısı gösterdi. Aarhus'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan deneyimli futbolcu, sağ kanat ve orta sahanın ortasında görev alabiliyor.





Kariyerine ülkesinin Central Coast Mariners takımında başlayan Amini, 2011 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu. Ardından Danimarka'nın Randers takımına imza atan orta saha oyuncusu, 2017-18'de ise Aurhus'a geldi.

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