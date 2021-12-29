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Denizlispor 4 gün izne ayrıldı

#Türkiye Kupası#Denizlispor#Galatasaray
Denizlispor 4 gün izne ayrıldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Galatasaray’ı deplasmanda penaltı atışları sonrası 9-8 mağlup ederek adını son 16’ya yazdıran A. Denizlispor oyuncuları 4 gün izine ayrıldı.

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Spor Toto 1.Lig'de mücadele eden A. Denizlispor, Şile Yıldızspor ve Ağrı 1970 Spor’un ardından Süper Lig ekibi Galatasaray’ı da kupada saf dışı bırakarak adını son 16’ya yazdırmayı başardı.

Müsabakanın ardından 4 gün izne ayrılan takımın, 2 Ocak 2022 Pazar günü toplanarak Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.

Sakatlıklar ve cezalılar sebebiyle birçok oyuncudan yoksun olarak çıktıkları Galatasaray müsabakasında kendilerine yakışan bir oyun sergilediklerini belirten A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Spor Toto 1. Ligin ilk yarısını hedeflediğimiz puanın biraz altında tamamladık. Son haftalarda üst üste yaşadığımız sakatlıklar sebebiyle hem lig maçlarında hem de kupada dar bir kadroyla mücadele etmek zorunda kaldık. Müzesinde UEFA Kupası ve Süper Kupa bulunan, Ziraat Türkiye Kupasını da en çok kazanan takım olan Galatasaray’a karşı başa baş oynadık. Kaleci dahil yedek kulübesinde sadece 5 oyuncumuz vardı” dedi.

Denizlispor 4 gün izne ayrıldı


“Maçın son dakikalarında oyuna girecek oyuncu bile kalmamıştı”

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Kupada mümkün oldukça yollarına devam etmek istediklerini belirten Başkan Uz, “Maçın son dakikalarında oyuna girecek oyuncu bile kalmamıştı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Denizlispor’a yakışan bir mücadele ortaya koyarak tur atladık. Teknik ekibimizin takımı iyi hazırlaması ve oyuncularımızın tüm benliklerini ortaya koymasıyla bileğimizin hakkıyla adımızı bir üst tura yazdırdık. Kalecimiz Abdülkadir Sünger’in gösterdiği performans tur kadar bizi sevindirdi. Bu galibiyetle ligin ikinci yarısına daha moralli başlayacağız. Bizim için öncelikli olan ligdir. Kupada da mümkün olduğunca yolumuza devam etmek istiyoruz. Camiamıza bu sevinci yaşatan teknik heyetimiz ve futbolcularımızı kutluyorum. İnşallah ligin ikinci yarısında da bu mücadelemizi ortaya koyarak hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke: Neler yapabileceğimizi gösterdikAltaş Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından konuştu.
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