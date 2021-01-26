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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Denizlispor 3 genç oyuncusunu profesyonel yaptı!

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Denizlispor 3 genç oyuncusunu profesyonel yaptı!
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Hüseyin Furkan Uslu, Ferhat Erdoğan ve Göktuğ Ercedoğan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki Ferhat Erdoğan ve 17 yaşındaki Göktuğ Ercedoğan ile geçen sezon Bursa Arabayatağı'ndan transfer edilen 18 yaşındaki Hüseyin Furkan Uslu ile 5'er yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Denizlispor 3 genç oyuncusunu profesyonel yaptı

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Yukatel Denizlispor'un profesyonel imza attırdığı Ferhat Erdoğan, Göktuğ Ercedoğan ve Hüseyin Furkan Uslu orta saha mevkisinde görev yapıyor.

 

Denizlispor 3 genç oyuncusunu profesyonel yaptı

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