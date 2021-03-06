Denizlispor 3-2 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti ve goller)

Denizlispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Denizlispor'un gollerini 31. dakikada frikikten Rodallega, 44. dakikada Recep Niyaz ve 80. dakikada Hadi Sacko atarken Yeni Malatyaspor'un sayılarını 16. dakikada Stevie Mallan ve 77. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti.

Bu sonucun ardından Denizlispor puanını 24'e çıkardı. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.

Denizlispor: 3

Yeni Malatyaspor: 2

Goller: 16' Mallan, 31' Rodallega, 44' Recep Niyaz, 77' Tetteh, 80' Sacko

📸Denizlisporlu futbolcular, Recep Niyaz'ın golü sonrası şehitlerimizi anmak için asker selamı verdi. 🇹🇷 pic.twitter.com/7tlalWKgd0 — Spor Arena (@sporarena) March 6, 2021

İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa Yumlu, Mohamed, Diskerud, Murawski, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega

Malatyaspor: Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Mallan, Acquah, Zeki Yavru, Tetteh, Eskihellaç, Adem Büyük

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

17. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahasına girerken buluşan Mallan, sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

31. dakikada Yukatel Denizlispor, beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodellaga, topu filelerle buluşturdu:

1-1.

44. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Murawski ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

48. dakikada Zuqui'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

57. dakikada Kubilay Aktaş'ın pasında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda top üstten auta çıktı.

77. dakikada Yeni Malatyaspor skorda eşitliği yakaladı. Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortada Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Cenk Gönen'in uzaklaştırmak istediği topla buluşan Tetteh, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2

80. dakikada Yukatel Denizlispor, bir kez daha üstünlük kurdu. Hızlı gelişen atakta Rodellaga'nın pasıyla topla buluşan Sacko, sağdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi.

86. dakikada Zuqui'nin uzaktan çektiği şutta top auta çıktı.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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