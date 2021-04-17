Denizlispor 2-3 Erzurumspor (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Denizlispor ile BB Erzurumspor, Denizli'de karşı karşıya geldi. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde kazanan 3-2'lik skorla Erzurumspor oldu.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Emrah Başsan, 79 ve 86. dakikalarda Elbasan Rashani kaydetti. Denizlispor'un gollerini ise 46 ve 64. dakikalarda Hugo Rodallega attı.

Bu sonucun ardından Yılmaz Vural ile ilk galibiyetini alan Erzurumspor, puanını 31'e çıkartırken Denizlispor 26 puan ile ligin son sırasında kaldı.