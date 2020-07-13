Denizlispor 2-1 Trabzonspor | Maçın özeti ve golleri

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Trabzonspor 14. dakikada Ekuban'ın golüyle öne geçti. Denizlispor'un gollerini 46. dakikada Hadi Sacko ve 84. dakikada Oscar Estupinan kaydetti.

Şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor, lider Başakşehir'in kaybettiği haftada yenildi ve 62 puanda kaldı. Denizlispor ise 35 puana yükseldi ve ligde kalmak için büyük bir adım attı.

DENİZLİSPOR 2-1 TRABZONSPOR

GOL: 14' Ekuban, 46' Sacko, 84' Estupinan

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

3' Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan yaptığı ortada Denizlispor savunması topu karşıladı. Ceza yayı üzerine açılan topu Novak kontrol etti ancak Denizlispor savunması rakibe vuruş izni vermedi.

8' Aissati'nin ceza alanı dışından sert şutunda Uğurcan golü parmaklarının ucuyla önledi.

14' GOL! Abdulkadir Ömür'ün ara pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

17' Nwakaeme'nin Abdülkadir Ömür'e yolladığı pas Denizlispor savunmasından döndü. Trabzonsporlu futbolcular penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

21' Jose Sosa'nın uzaklardan sert şutunda top az farkla auta gitti.

29' Denizlispor ilk kez gole yaklaştı! Aissati'nin pasında Rodallega penaltı noktasının sağından vurdu, yerden gelen topu Uğurcan kontrol etti.

33' Sacko, Novak'tan sıyrılıp ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

35' Savunmadan seken topu önünde bulan Abdülkadir Ömür sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

40' Murawski'nin sağ kanattan yaptığı ortada Hosseini'den kritik bir müdahale geldi.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46' GOL! Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta Sacko iyi yükseldi ve kafayla topu uzak köşeden ağlara yolladı.

63' Trabzonspor'da sarı kart gören Sosa gelecek hafta cezalı duruma düştü.

74' DİREK! Filip Novak'ın soldan ortasında Sörloth'un vuruşu üst direkten döndü.

76' Trabzonspor köşe vuruşunda arka direğe seken topa Manuel da Costa kafayı vurdu ancak Denizlispor savunması topu çizgiden çıkardı.

84' GOL! Denizlispor Estupinan ile öne geçti!

89' DİREK! Da Costa'nın uzaklardan şutunda top direkten döndü!

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