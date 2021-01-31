Denizlispor 2-1 Göztepe / Maçın özeti ve goller

Denizlispor ile Göztepe, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Denizlispor, bu kritik mücadelede Göztepe'yi 2-1 yendi. EV sahibinin gollerini 41. dakikada Recep Niyaz ve 79. dakikada Muris MEsanovic atarken Göztepe'nin sayısını 69. dakikada MArko Mihojevic kaydetti.

Bu sonucun ardından 7 maç sonra 3 puan alan Denizlispor puanını 17'ye çıkardı ve ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım attı. Göztepe ise 25 puanda kaldı.

DENİZLİSPOR 2-1 GÖZTEPE

GOL: 42' Recep Niyaz, 68' Mihojevic, 80' Mesanovic

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

4. dakikada sol çaprazda topla buluşan Berkan Emir'in şutunda, top yandan auta gitti.

7. dakikada Mustafa Yumlu'nun pasında ceza sahası dışında Sagal'ın kaleye göndermek istediği top, auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası içinde Recep Niyaz'ın verdiği pasta topla buluşan Rodallega'nın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can'da kaldı.

41. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın güzel pasında ceza sahası içindeki Recep Niyaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.