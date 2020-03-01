Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de tam 8 maç sonra galibiyetle tanışan Denizlispor'un gollerini 34. dakikada Mustafa Yumlu ve 75. dakikada Barrow attı. Yeni Malatyaspor'da Hadebe, 45+1'de kırmızı kart gördü.

Yeni Malatyaspor ise üst üste 6. yenilgisini aldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikadaki Yukatel Denizlispor atağında, Estupinan'ın uzaktan şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.

10. dakikada ev sahibi ekipten Barrow'un kullandığı korner atışında, Estupinan'ın kafa ile vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'den döndü. Topla buluşan Mustafa Yumlu'nun şutunda, top üst direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada Yukatel Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun orta sahadan yaptığı uzun vuruşta, kaleci Farnolle topu eliyle son anda üstten kornere çeldi.

34. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun köşe atışı sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen Barrow'un kafa vuruşunda, top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Mustafa Yumlu, yakın mesafeden kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

45 1. dakikada Estupinan, ceza yayı önünde BTC Türk Yeni Malatyaspor takımından Hadebe'nin yaptığı sert hareket sonucu yerde kaldı. Hadebe, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

60. dakikada sol çaprazda topla buluşan Estupinan, rakip ceza alanı içerisinde Mina ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Koray Gençerler, VAR kontrolü sonucu pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

75. dakikada ev sahibi Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun rakip ceza alanına yaptığı ortada, Rodallega topu kafayla Barrow'a indirdi. Bu oyuncunun altıpas önünde müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

89. dakikada Denizlisporlu Olcay Şahan'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Farnolle topun sahibi oldu.

Karşılaşma Yukatel Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Bilal Gölen

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Recep Niyaz, Murawski, Aissati (Dk. 58 Onazi), Sacko (Dk. 46 Özgür Çek), Barrow, Estupinan (Dk. 68 Rodallega)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Gökhan Töre (Dk. 46 Kjartansson), Murat Yıldırım, Umut Bulut, Hadebe, Acquah, Donald (Dk. 46 Özer Özdemir), Fofana (Dk. 77 Ndayishimiye), Mina, Karim Hafez

Goller: Dk. 34 Mustafa Yumlu, Dk. 75 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Kımızı kart: Dk. 45 1 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Robin Yalçın, Dk. 38 Mina, Dk. 84 Ndayishimiye, 90 3 Murat Yıldırım (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

-Maçtan notlar



Yukatel Denizlisporlu futbolcular ısınma ve seremoniye üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı.

Tribünler Türk bayraklarıyla donatılırken, maçtan önce stat hoparlörlerinden kahramanlık türküleri yayınlandı.

Reklam panolarında, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit olan askerlerin ismi ve fotoğrafları ile "Başımız sağolsun" ifadelerine yer verildi. Şehitlerin ismi ve memleketleri tek tek hoparlörden okunurken, tribünlerdeki taraftarlar "Burada" diyerek karşılık verdi.

Tribünlerde, "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı dev pankart açıldı. Futbolcular, maça "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Maçın başında, şehit askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünlerde seyirciler sık sık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!