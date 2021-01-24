Denizlispor 1-2 Fatih Karagümrük / Maçın özeti ve goller
Süper Lig'în 21. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Denizlispor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Denizlispor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 44. dakikada Borini ve 77. dakikada Ndao kaydetti. Denizlispor'un sayısını 87'de Diskerud attı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 30'a çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Denizlispor ise 14 puanla son sırada kaldı.
Denizlispor 1 - 2 Fatih Karagümrük
GOL: 44' Borini, 77' Ndao, 87' Diskerud
İLK 11'LER
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Leismann, Kubilay, Lopes, Murawski, Recep, Ahmed, Sacko, Rodallega, Sagal
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Ndiaye, Ndao, Mevlüt, Borini
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Viviano topu kontrol etti.
22. dakikada Mevlüt Erdinç'in ceza sahası dışından çektiği şutta defanstan dönen topla buluşan Borini'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pantilimon'da kaldı.
42. dakikada Sagal'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sacko'nun vuruşunda, kaleci Aykut Özer meşin yuvarlağı önledi.
44. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Koray Altınay'ın ceza sahasının sağından yaptığı ortada sol tarafta topla buluşan Borini'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
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