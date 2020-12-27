Denizlispor 1-2 Ankaragücü (Maç golleri ve özeti)

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor ile Ankaragücü, Denizli'de kozlarını paylaştı. Ankaragücü, rakibini 2-1 yenerek son 5 maçtaki 3. galibiyetini alırken Denizlispor'un 2 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Atakan Çankaya ve 45'te Lukasik attı. Denizlispor'un tek sayısı ise 80. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, puanını 12'ye çıkartırken maç fazlasıyla küme düşme hattının üzerine çıktı.

Yalçın Koşukavak ile ilk yenilgisini alan Denizlispor ise 12 puanda kalıp averajla ateş hattının içine girdi.

GOL: 80' Recep Niyaz / 21' Atakan Çankaya, 45' Lukasik

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Rodallega'nin çektiği sert şut farklı şekilde üst direkten yukarı çıktı.

17. dakikada Varela’nın savunmasının arkasında gönderdiği topla buluşan Rodallega, ceza sahası içerisinde topla buluşurken rakibine faul yapması üzerine Özgür Yankaya düdüğünü çaldı.

21. dakikada Endri’nin kullandığı köşe vuruşana iyi yükselen Atakan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukasik, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

58. dakikada Varela ile köşe vuruşu kullanan yeşil siyahlılarda ceza sahasında Rodallega'nın kafa vuruşu, rakip savunmadan döndü.

73. dakikada Lopes'in sağ korner direğine yakın bir noktadan kaleye çektiği şutta kaleci Friedrich, topu eliyle çeldi.

77. dakikada Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Voca'nın topa kafa ile müdahalesinde top auta gitti.

80. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 1'e indirdi. Mesanovic'in sağ kanattan ortasında Recep Niyaz, ceza sahasında sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-2.

90 4. dakikada Leismann'ın ortasında Lopez'den seken topu Mustafa Yumlu, sol çaprazda yakın mesafeden auta attı.

90 5. dakikada ceza sahası dışından Recep Niyaz'ın vuruşunda, top auta çıktı.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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