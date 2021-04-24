Denizlispor 1 - 1 Sivasspor (Maç özeti)

Süper Lig'in son sırasında yer alan Denizlispor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Sivasspor 35. dakikada Kayode'nin golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip Diskerud ile 59. dakikada eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

Çok kritik bir maçtan galibiyet alamayan ve kümede kalma umutlarını azaltan Denizlispor, 28 puanla son sırada kaldı. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Sivasspor ise puanını 52'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının sağından kaleye çektiği şutta, topu kaleci Abdulkadir Sünger kontrol etti.

22. dakikada Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

24. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Rodallega'nın şutunda, barajın üstünden geçen topu kaleci kontrol etti.

32. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yerden ortasında topu kontrol etmek isteyen kaleci Abdulkadir Sünger'in, elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı Kayode, filelerle buluşturdu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasından sonra VAR'dan gelen uyarı ile hakem Hüseyin Göçek, pozisyonun gol olduğuna karar verdi: 0-1.

40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sagal'ın çaprazdan vuruşunda, topu kaleci kurtardı.

İKİNCİ YARI

58. dakikada gelişen Sivasspor atağında kaleci Abdülkadir topu ayağıyla uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen pası önünde bulan Gradelin plase vuruşu üst direkten döndü.

59. dakikada Murawski sağ kanattan yerden ortaladı. Ceza sahasındaki Rodalleganın vuruşu savunmaya çarptı. Dönen topu arka direkte önünde bulan Diskerudun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

63. dakikada Kayodeyle girdiği hava topu mücadelesinde sağ ayağının üzerine ters basan Kubilay yerde kaldı. Sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Kubilay, sedyeyle oyun dışına alındı.

70. dakikada Leismann, ceza yayı üzerinden sert vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

76. dakikada Kayode, Gradelin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşarak şutunu çekti. Top kaleci Abdülkadirin kucağında kaldı.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Candaş Elbil (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdülkadir (xx) - Özer (xx), Leismann (xx), Muhammet (xx), Sakıb (xx) (Dk. 67 Ben Mohamed x), Mesanovic (xx) (Dk. 62 Tusha x), Bakalorz (xx) (Dk. 58 Diskerud x), Kubilay (xx) (Dk. 67 Hasan x), Murawski (xx), Sagal (xx), Rodallega (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali (xx) - Ahmet (xx) (Dk. 84 Robin Yalçın x), Camara (xx), Caner (xx), Uğur (xx), Erdoğan (xx) (Dk. 66 Boyd x), Claudemir (xx) Fajr (xx) (90+2 Erdal x), Hakan (xx), Gradel (xx) (Dk. 84 Felix x), Kayode (xx) (Dk. 84 Kone x)

GOLLER: Dk. 32 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Diskerud (Yukatel Denizlispor)

SARI KARTLAR: Claudemir (Demir Grup Sivasspor)

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