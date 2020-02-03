Denizlispor 1-1 Göztepe | Maçın özeti ve golleri
Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Denizlispor'un golü 86. dakikada Estupinan'dan geldi. Göztepe'nin golünü ise 9. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Bu sonuçla birlikte Denizlispor'un puanı 23, Göztepe'nin puanı 30 oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Göztepe öne geçti. Denizlispor savunmasından dönen topu kontrol eden Soner Aydoğdu'nun pası sonrası Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru'nun doğrudan kaleye şutunda, Göztepe kalecisi Beto güzel bir kurtarışla gole izin vermedi.25. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Barrow'un ceza sahasına ortaladığı topa Aissati'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
31. dakikada ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
65. dakikada sağ kanattan Murawski'nin yaptığı ortaya Youssef'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
76. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özgür Çek'in doğrudan kaleye şutunda, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
86. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Barrow'un pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü. Pozisyonunda devamında Estupinan topu ağlara gönderdi. Bu pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 1-1.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Deniz Caner Özaral
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Youssef, Zeki Yavru, Murawski, Sedat Şahintürk (Dk. 67 Estupinan), Recep Niyaz (Dk. 81 Olcay Şahan), Onazi (Dk. 7 Aissati), Barrow, Rodallega
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Napoleoni (Dk. 68 Poko), Serdar Gürler (Dk. 87 Wilczek), Castro (Dk. 76 Celso Borges), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Jerome
Goller: Dk. 9 Serdar Gürler (Göztepe), Dk. 86 Estupinan (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Özdilek (Teknik direktör), Dk. 49 Aissati, Dk. 64 Mustafa Yumlu, Dk. 90 2 Hüseyin Altıntaş (Yedek kulübesinde) (Yukatel Denizlispor), Dk. 39 Gassama, Dk. 63 Jerome, Dk. 76 Soner Aydoğdu, Dk. 90 2 Beto (Göztepe)
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