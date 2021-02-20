Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği (Maçın özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Denizlispor, 19. dakikada Mesanovic'in golüyle öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Denizlispor, Geçnlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Denizlispor'un puanı 21'e yükseldi. Gençlerbirliği ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Sagal'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in şutunda topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

14. dakikada Mustafa Yumlu'nun pasıyla topla buluşan Rodellaga'nın ceza sahası yayından attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarparak yandan auta gitti.

17. dakikada ceza sahası içinde Sagal'ın çevirdiği topa Mesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

19. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rodallega’nın kendi yarı sahasında verdiği topa hareketlenen Mesanovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledi. Mesanovic, savunmaya rağmen ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

56. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahasının dışından sağ çaprazdan kaleye şutunda top soldan auta çıktı.

70. dakikada Sandro'nun altıpas üzerinden şutunda top kaleci Cenk Gönen'den döndü. Ceza sahasındaki tehlikeyi Fabiano topa kafa ile vurarak uzaklaştırdı.

73. dakikada Ahmad Yasin'in pasında topla buluşan Rodallega, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan kaleye şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.

90 3. dakikada Sandro'nun ceza sahası çizgisi üstünden çektiği şutta top üstten auta çıktı.

90 5. dakikada Rodellega'nın rakip yarı alanın ortalarından çektiği şutta kaleci Nordfeldt topu güçlükle kurtardı.

Karşılaşma Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Ayite, Sandro